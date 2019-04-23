Зеленая роща будет не такая зеленая. Горожане раскритиковали проект реконструкции парка

Вопросы возникли и по новой детской площадке. Точнее — по месту ее расположения. Игровую зону планируют оборудовать на костях. Непримиримые противники благоустройства вообще слышать ничего не хотят. А местных жителей тревожит, что слишком много контролеров. У семи нянек дитя, как известно, без глазу.