Ванны со спиртом и центрифуга. Санитарные врачи показали, как опознать энцефалитного клеща

Точный диагноз можно поставить только в лаборатории

Их разыскивают эпидемиологи. За такими задержанными обычно тянется кровавый след, они вооружены и очень опасны — могут распространять смертельные инфекции. Чтобы выяснить это, клещам устраивают допрос с пристрастием: сначала погружают в ванночку со спиртом, потом гомогенизируют — стальными шариками превращают в однородную массу. В лаборатории действует презумпция виновности. На вирусы проверяют всех без исключения подозреваемых. Из вредителей «признание» вытягивают специальные антитела. Они покажут, переносит ли клещ вирусы лайм-боррелиоза и энцефалита. Главное — передать кровососа врачам в целости и сохранности.

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Ванны со спиртом и центрифуга. Санитарные врачи показали, как опознать энцефалитного клеща