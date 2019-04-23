Ванны со спиртом и центрифуга. Санитарные врачи показали, как опознать энцефалитного клеща

Их разыскивают эпидемиологи. За такими задержанными обычно тянется кровавый след, они вооружены и очень опасны — могут распространять смертельные инфекции. Чтобы выяснить это, клещам устраивают допрос с пристрастием: сначала погружают в ванночку со спиртом, потом гомогенизируют — стальными шариками превращают в однородную массу. В лаборатории действует презумпция виновности. На вирусы проверяют всех без исключения подозреваемых. Из вредителей «признание» вытягивают специальные антитела. Они покажут, переносит ли клещ вирусы лайм-боррелиоза и энцефалита. Главное — передать кровососа врачам в целости и сохранности.