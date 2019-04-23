Слезы после приговора. Убийц подростка-инвалида из Березовского отправили в колонию на перевоспитание

Но мать погибшего уверена, это не точка

Это чудовищное происшествие случилось в августе прошлого года. Приятели заманили Дмитрия в гаражи и стали над ним издеваться – били табуреткой, надевали на голову ведро — и колотили по нему ногами. Все это на свой телефон снимала 13-летняя школьница, которую уже поместили в спецучреждение. Теперь наказание определяют ее друзьям. Родители уже готовы к расставанию с детьми — на последнее заседание они пришли с их вещами. Подростки признаны виновными. Им назначено наказание от 8 с половиной до 9 лет и 9 месяцев воспитательной колонии. Услышав приговор, осужденные заплакали. А мать убитого вздохнула с облегчением. Говорит, ей даже компенсации не нужно.

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