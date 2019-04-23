Когда 13 — на счастье: семья уральцев родила чертову дюжину детей

Это рекорд Свердловской области

Маленький Артур еще не знает, что родился в семье рекордсменов. Именно он принес семье Грубик это гордое звание. Малыш — тринадцатый у Светланы и Александра. Столько родных детей нет больше ни в одной семье области. Сюда Грубик переехали из Донбасса — укрылись от войны. С жильем помогла местная епархия. Четыре года назад беженцам купили двухэтажный дом и участок в 10 соток. Хорошие условия, чтобы с каждым годом детей под этой крышей становилось все больше.

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