Где собака зарыта: жители Широкой речки жалуются на свалки в лесу

Биологический и бытовой мусор, говорят, сваливает местный пенсионер

Только на днях подозреваемый попал в объектив телефона. Увидев, что он вывалил в зеленой зоне на этот раз, люди пришли в ужас — на свалке оказался труп коровы. Таких куч в округе — завались. Лес в качестве мусорного полигона используют все, у кого есть трактор. Соседи пытались остановить беспредел, вырыв траншею. Но грязнули быстро проторили путь в объезд.

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Где собака зарыта: жители Широкой речки жалуются на свалки в лесу