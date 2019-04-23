Где собака зарыта: жители Широкой речки жалуются на свалки в лесу

Только на днях подозреваемый попал в объектив телефона. Увидев, что он вывалил в зеленой зоне на этот раз, люди пришли в ужас — на свалке оказался труп коровы. Таких куч в округе — завались. Лес в качестве мусорного полигона используют все, у кого есть трактор. Соседи пытались остановить беспредел, вырыв траншею. Но грязнули быстро проторили путь в объезд.