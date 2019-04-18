Стекло за стеклом. Горожане теперь могут наблюдать за работой уральских стеклоделов

Новый арт-проект Юлия Крутеева запускает со скрипом: ножика по стеклу. Аналогов такой галереи в Екатеринбурге не существует. Зато они популярны во Франции и Италии. Свои работы мастер техники фьюзинг теперь создает на глазах у посетителей: от них творца отделяет только прозрачная стенка — тоже стекло. Мастерская художницы напоминает домашнюю кухню. Свои работы Юлия будто готовит: сначала в разделочной зоне нарезает стекло на кусочки, потом формирует из них аппликации, а затем заготовку, словно горячее блюдо, отправляет в раскаленную печь. Правда, готовится произведение искусства в разы дольше кулинарных шедевров.