Шаурму долой. Общественники объявили войну нелегальным киоскам с фастфудом

Чего ни спросишь — ничего нет. Ни санитарной книжки, ни документов на продукты — так что откуда привезли мясо, продавец сказать не может. Но такая халатность общественников не удивляет. Этот ларек здесь вообще стоит нелегально. Прятаться от надзорных органов владельцу удается больше года. Однако правду о теневом бизнесе не скроешь – обедать здесь горожанам опасно. Как правило, в таких павильонах за санитарными нормами не следят. Так что случаи отравления едой не редки. А ведь таких объектов в городе около сотни.