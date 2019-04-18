Лекарства через суд. Родители детей с редким диагнозом добились закупки дорогих препаратов

Каждый шаг для Демида — большая победа. Пятилетний мальчик постепенно забывает, как ходить и разговаривать. У него и старшей сестры Дианы редчайший генетический недуг — болезнь Баттена, которая разрушает клетки организма. Из-за нее дети, достигнув трехлетнего возраста, начали резко отставать в развитии. Два года назад страшный диагноз поставили лишь старшей дочери. Чтобы спасти Диану, родители отвезли её в Москву на обследование. Столичные медики обнадежили — есть препарат, который способен остановить болезнь на любой стадии. И чем раньше начать его принимать, тем меньший урон будет нанесен мозгу ребенка. Только вот годовой курс для Дианы и Демида стоит 96 миллионов рублей! Сумма, немыслимая и для родителей, и для чиновников. Одно из самых дорогих в мире лекарств не входит в российский реестр бесплатной помощи. Чтобы областной Минздрав смог закупить вакцину, взрослые обратились в суд. И тот встал на сторону пациентов, обязав государство выделить на препарат деньги. Но вопрос еще не решен.