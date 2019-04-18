Как в тумане. Жители Уралмаша задыхаются от соседства с кальянным магазином

На жалобы жителей отреагировал только Роспотребнадзор. В ходе проверки санитарные врачи выяснили, что у магазина отсутствует собственная вытяжка. Однако собственник магазина не торопится устранять нарушение. В торговом зале дым коромыслом. Посетители дегустируют продукцию, не отходя от прилавка. Отсюда и беды соседей. Помимо Роспотребнадзора, жителям нужно жаловаться в департамент жилищного надзора и участковому инспектору, советуют юристы. Люди вправе обязать нерадивого собственника навести в магазине санитарный порядок.