Екатеринбуржская студентка скончалась после падения из окна горящего общежития в Санкт-Петербурге

ЧП застало девушку врасплох, считают ее родные. По рассказам очевидцев, пожарная сигнализация в здании не сработала. От дыма у погибшей могло помутиться сознание. Пожар в общежитии Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге случился еще 11 апреля. Все это время родители надеялись, что их дочь выживет. Однако чуда не произошло — Евгения не только получила многочисленные травмы при падении, но серьезно отравилась угарным газом. Когда ее комната наполнилась дымом из-за сгоревшего ночника, студентка спала. Скорее всего, она проснулась от гипоксии — никакого оповещения о пожаре не было, утверждают другие жильцы. Однако в самой школе экономики все отрицают. Поэтому родители намерены добиться возбуждения уголовного дела.