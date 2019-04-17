Живущие прошлым. Свердловчане, считающие себя гражданами СССР, не хотят платить по счетам

Дверной звонок подал голос. А это значит, хозяйка квартиры опять самовольно подключилась к электроэнергии. Уже 13 раз к ряду. Председатель ТСЖ разводит руками — владелице будто закон не писан. По крайней мере, закон Российской Федерации. На входной двери уже 4 года красуется табличка: здесь живет гражданин Советского союза. Ровно столько же женщина не платит за коммунальные услуги. Вместо денег поставщики тепла, воды и электричества получают от Валентины письма: она житель СССР и платить по современным счетам не собирается. К письму женщина прилагает копию профсоюзного билета, чем вводит в ступор работников ЖКХ и соседей. Они хоть и рождены в советском союзе, гостью из прошлого не понимают.