Вердикт четверым обвиняемым, ни один из которых не достиг совершеннолетия, должны на следующей неделе. Но прежде им предоставили возможность последнего слова. «Дима нам снится», — признались все участники кровавой расправы, которая случилась в августе прошлого года. После трагедии поднялся весь Березовский, местные были готовы устроить самосуд. Сколько по закону грозит подросткам и как оправдывают их жестокость?
За кем последнее слово? Подростки из Березовского — в ожидании приговора по делу о расправе над инвалидом
Защитники всячески стараются смягчить фигурантам наказание
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За кем последнее слово? Подростки из Березовского — в ожидании приговора по делу о расправе над инвалидом