За кем последнее слово? Подростки из Березовского — в ожидании приговора по делу о расправе над инвалидом

Защитники всячески стараются смягчить фигурантам наказание

Вердикт четверым обвиняемым, ни один из которых не достиг совершеннолетия, должны на следующей неделе. Но прежде им предоставили возможность последнего слова. «Дима нам снится», — признались все участники кровавой расправы, которая случилась в августе прошлого года. После трагедии поднялся весь Березовский, местные были готовы устроить самосуд. Сколько по закону грозит подросткам и как оправдывают их жестокость?

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За кем последнее слово? Подростки из Березовского — в ожидании приговора по делу о расправе над инвалидом