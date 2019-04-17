Театральный «Оскар». Два театра Екатеринбурга вновь удостоены престижной премии «Золотая маска»

В зал прилета Вячеслав Самодуров входит в тишине, которая сегодня кажется оглушающей. Буквально несколько часов назад худруку оперного театра устроили овацию на церемонии вручения театрального Оскара — премии «Золотая маска». Екатеринбургский балет «Пахита» получил специальный приз за лучшее событие года. По словам балетмейстера, профессиональное сообщество, похоже, прислушалось к мнению зрителей. На «Золотой маске» отметили не только екатеринбургский танец, но и вокал. Стабильность — признак мастерства. Музком вновь привез домой престижные трофеи. «Маски» получили исполнители главных ролей рок-мюзикла «Орфей и Эвридика», который просто «конец света». События разворачиваются в постапокалиптичном мире.