Театральный «Оскар». Два театра Екатеринбурга вновь удостоены престижной премии «Золотая маска»

Награда весомая во всех смыслах

В зал прилета Вячеслав Самодуров входит в тишине, которая сегодня кажется оглушающей. Буквально несколько часов назад худруку оперного театра устроили овацию на церемонии вручения театрального Оскара — премии «Золотая маска». Екатеринбургский балет «Пахита» получил специальный приз за лучшее событие года. По словам балетмейстера, профессиональное сообщество, похоже, прислушалось к мнению зрителей. На «Золотой маске» отметили не только екатеринбургский танец, но и вокал. Стабильность — признак мастерства. Музком вновь привез домой престижные трофеи. «Маски» получили исполнители главных ролей рок-мюзикла «Орфей и Эвридика», который просто «конец света». События разворачиваются в постапокалиптичном мире.

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