Репетиция транспортной реформы. Жители Мичуринского начали больше ходить пешком

Нововведение сразу создало множество неудобств. До пункта назначения, жалуются местные, теперь приходится добираться в два раза дольше. А из-за того, что пешеходных дорожек здесь нет, еще и с риском для жизни. Официальных остановок на Ручейной никогда не было, сообщили в мэрии. Пассажиры выходили до конечной по доброй воле водителей.