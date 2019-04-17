Репетиция транспортной реформы. Жители Мичуринского начали больше ходить пешком

Водители автобусов перестали делать привычные остановки

Нововведение сразу создало множество неудобств. До пункта назначения, жалуются местные, теперь приходится добираться в два раза дольше. А из-за того, что пешеходных дорожек здесь нет, еще и с риском для жизни. Официальных остановок на Ручейной никогда не было, сообщили в мэрии. Пассажиры выходили до конечной по доброй воле водителей.

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Репетиция транспортной реформы. Жители Мичуринского начали больше ходить пешком