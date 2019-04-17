Отравил жизнь. В Каменске-Уральском школьник подлил одноклассникам в еду антисептик

Все произошло в школьной столовой. Как выяснилось, ребенок подлил в блюдо одноклассников средство, которым обрабатывают руки. У ребят резко ухудшилось самочувствие и началась рвота. Детей увезли на скорой. Благо, все обошлось: медики промыли им желудки и отправили домой. Ни родители и сотрудники школы обращаться в полицию не стали. О случившемся правоохранители узнали от врачей местной больницы. Сейчас они выясняют, зачем мальчик баловался с антисептиком и где были в момент инцидента взрослые.