Отравил жизнь. В Каменске-Уральском школьник подлил одноклассникам в еду антисептик

Из-за этого в больницу попали семеро учеников

Все произошло в школьной столовой. Как выяснилось, ребенок подлил в блюдо одноклассников средство, которым обрабатывают руки. У ребят резко ухудшилось самочувствие и началась рвота. Детей увезли на скорой. Благо, все обошлось: медики промыли им желудки и отправили домой. Ни родители и сотрудники школы обращаться в полицию не стали. О случившемся правоохранители узнали от врачей местной больницы. Сейчас они выясняют, зачем мальчик баловался с антисептиком и где были в момент инцидента взрослые.

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Отравил жизнь. В Каменске-Уральском школьник подлил одноклассникам в еду антисептик