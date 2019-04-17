Безвыходная ситуация: четверо мужчин погибли в пожаре на Широкой речке

Они спали в подвале частного дома, поэтому вовремя не заметили пламени

Проснувшись от запаха гари, бедолаги попытались выбраться на улицу, но не нашли выход — и задохнулись. По роковой случайности, там они остановились лишь на одну ночь. О том, что дом в огне, не сразу поняли и хозяева — пламя вспыхнуло глубокой ночью. Тем не менее, владельцы успели выскочить на улицу и даже вынести газовый баллон. А вот гости, самому старшему из которых лишь тридцать лет, оказались в ловушке. Из-за густого дыма они задохнулись. Как рассказал хозяин дома, мужчины приехали в Екатеринбург из Средней Азии на заработки. Что именно их погубило, сейчас выясняют криминалисты. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

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