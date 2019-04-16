Верхом на «колбасе»: подросток пострадал, свалившись со сцепки трамвая в Екатеринбурге

Катание «на колбасе» среди подростков — популярная забава. Ежедневно из-за зацеперов вынужденные остановки совершают полсотни трамваев. Стоять транспорт может долго — сколько детей не пугай, они упорно лезут на сцепку. Но такие прыжки до добра не доведут, особенно любителей ездить между вагонами. Упав за составом ребенок, может отделаться переломами. А вот если зацепера затянет под машину, он окажется в мясорубке из моторов и дорожных шпал. Но о таком финише юные экстремалы стараются не думать.