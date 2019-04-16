Старинный флигель в Екатеринбурге начали разбирать по досочкам

Его хотят вывести за сотни километров – в музей под открытым небом

Вековой особняк пережил две революции, войну и развал союза. Однако теперь, в 21-ом веке, домик из прошлого посреди каменных джунглей смотрится инородно. Защитники добивались, чтобы ему присвоили статус объекта культурного наследия. Однако, в охраняемый реестр флигель так и не попал. Чтобы сохранить старину, его «музефицируют», то есть включат в экспозицию.

Также в разделе Общество

Драка в ТЦ: в рукопашную сошлись охранники предприятия и директор магазина
07.02.2019
Драка в ТЦ: в рукопашную сошлись охранники предприятия и директор магазина
Страшное кино с попкорном. Школьники Уралмаша едят воздушную кукурузу прямо с земли!
08.04.2019
Страшное кино с попкорном. Школьники Уралмаша едят воздушную кукурузу прямо с земли!
Спасли от неверного шага: полицейские сняли с крыши многоэтажки 11-летнюю школьницу
09.04.2019
Спасли от неверного шага: полицейские сняли с крыши многоэтажки 11-летнюю школьницу
Вот такая «Ирония». Новейшую машину-разведчика впервые показали в Екатеринбурге
05.04.2019
Вот такая «Ирония». Новейшую машину-разведчика впервые показали в Екатеринбурге
Вчера
Старинный флигель в Екатеринбурге начали разбирать по досочкам