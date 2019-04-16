Старинный флигель в Екатеринбурге начали разбирать по досочкам

Вековой особняк пережил две революции, войну и развал союза. Однако теперь, в 21-ом веке, домик из прошлого посреди каменных джунглей смотрится инородно. Защитники добивались, чтобы ему присвоили статус объекта культурного наследия. Однако, в охраняемый реестр флигель так и не попал. Чтобы сохранить старину, его «музефицируют», то есть включат в экспозицию.