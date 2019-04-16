Псарня на дому. Жительница дома на Онежской устроила в квартире приют для собак

Соседи жалуются на неприятный запах и вой

Уже при входе в подъезд хочется зажать нос. Похоже, обитатели собачьей квартиры нужду справляют, не выходя из дома. Прежде, рассказывают соседи, хозяйка разводила на продажу кокер-спаниелей. Но после развода жизнь женщины изменилась до неузнаваемости. Однако устраивать приют в жилом доме запрещено законом, говорят юристы. Это нарушает права соседей. Им надо обращаться в органы местного самоуправления, которые вправе вразумить нерадивого собственника.

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