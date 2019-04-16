Переход на новую систему обращения с мусором в Свердловской области прошел гладко

За первый квартал этого года на полигоны вывезли 2 с половиной миллиона кубометров мусора — это на 20% больше, чем за аналогичный период 2018го. Контейнеров стало больше на 2 тысячи, а количество мусоровозов увеличилось с 13 до 20. В регионе появились новые инвесторы, которые готовы вкладываться в строительство мусоросортировочных комплексов и заводов. Благодаря этому в Свердловской области появятся экологически чистые производства и новые рабочие места.