Переход на новую систему обращения с мусором в Свердловской области прошел гладко

На беспорядок и нечистоты люди стали жаловаться гораздо реже

За первый квартал этого года на полигоны вывезли 2 с половиной миллиона кубометров мусора — это на 20% больше, чем за аналогичный период 2018го. Контейнеров стало больше на 2 тысячи, а количество мусоровозов увеличилось с 13 до 20. В регионе появились новые инвесторы, которые готовы вкладываться в строительство мусоросортировочных комплексов и заводов. Благодаря этому в Свердловской области появятся экологически чистые производства и новые рабочие места.

Также в разделе Город

Екатеринбург поумнеет: столица Урала станет пилотной площадкой федерального проекта "Умный город"
12.04.2019
Екатеринбург поумнеет: столица Урала станет пилотной площадкой федерального проекта "Умный город"
На автомате. Екатеринбург сделают умным городом
10.04.2019
На автомате. Екатеринбург сделают умным городом
Многострадальная набережная. Вандалы изрисовали гранитную плитку на Плотинке
05.04.2019
Многострадальная набережная. Вандалы изрисовали гранитную плитку на Плотинке
Екатеринбургских чиновников могут уволить… за лень
05.03.2019
Екатеринбургских чиновников могут уволить… за лень
Вчера
Переход на новую систему обращения с мусором в Свердловской области прошел гладко