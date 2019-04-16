Кто последний? Выставка здравоохранения превратилась… в поликлинику

Сотни посетителей специально пришли на форум, чтобы бесплатно сдать анализы

Очереди к врачам на выставке не меньше, чем в поликлинике. Оно и понятно — здесь горожане могут бесплатно пройти, по сути, полное обследование – сдать кровь, проверить сердце, пройти флюорографию и УЗИ. Больше всего посетителей-пациентов — у мобильных комплексов. Такие медкабинеты на колесах ездят по отдалённым деревням. Но оборудование в них ни чем не хуже, чем в больницах. Всего на выставке больше 200 единиц медицинской техники. Горожан больше привлекает та, которую они могут испытать на себе.

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Кто последний? Выставка здравоохранения превратилась… в поликлинику