Клещи озверели. Пострадавших от укусов кровососов в регионе уже две сотни

Случаи укусов зарегистрированы в 35 муниципалитетах. Больше всего пострадавших – в Нижнем Тагиле, Серове, Первоуральске, Белоярском, Сысерти и Екатеринбурге. В уральской столице за медицинской помощью обратились 98 человек. Половине укушенных для профилактики вкололи иммуноглобулин. И пока смертельно опасные заболевания, которые переносят клеши, ни у кого не выявлены. Чтобы обезопасить себя, эпидемиологи советуют уральцам поставить прививку. Правда, после вакцинации им придется две недели избегать не только походов в лес, но и прогулок по городским паркам. Акарицидная обработка зеленых зон пока еще не проводилась