Новые вагоны повезли пассажиров екатеринбургского метро

Два новых состава — восемь вагонов – 4 головных и 4 промежуточных – обошлись в полмиллиарда рублей. Их досрочно поставила компания Трансмашхолдинг, крупнейший в России производитель техники для железнодорожного и городского рельсового транспорта и третий по величине в мире производитель вагонов метро. Поезда полностью российской разработки с самой современной начинкой. Составы этой модификации уже исправно служат во многих городах-миллионниках не только России, но и стран СНГ. Новые поезда разительно отличаются от тех, что курсировали под Екатеринбургом долгие годы. Интерьер антивандальный, внутри есть места для маломобильных пассажиров, а двери автоматически открываются, если между ними оказывается предмет или человек. Безопасности производители уделили особое внимание. В каждом вагоне есть видеокамеры, которые помогают машинисту следить за обстановкой.

Одним из первых новый подземный транспорт оценил глава Екатеринбурга. Александр Высокинский отметил, что приобретение новых составов можно считать значительной инвестицией в развитие метрополитена города.