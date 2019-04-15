Нет смысла списывать: екатеринбуржцы написали «Тотальный диктант»

Диктант в субботу писали по всему городу: в университетах, в банках, на предприятиях, в филармонии и даже на главпочтамте. Всего 27 площадок. Самая молодая из них — библиотека для слепых. Незрячие второй раз принимают участие в тотальном диктанте. Эта акция для тех, кто хочет проверить себя. Поэтому списывать нет никакого смысла. Но все-таки каждый часовой пояс страны пишет свой фрагмент тотального текста. Это рецензии на классиков — Горького, Толстого, Пушкина — которые создал писатель и литературный критик Павел Басинский. Екатеринбургу достался Николай Гоголь и его «Мертвые души». Главная заслуга отрывка, говорят диктаторы, переплетение языков: современного со стилем 19 века.