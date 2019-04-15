Красота спасает мир. Участница конкурса «Мисс Екатеринбурга» стала донором костного мозга

На больничной койке Юлия борется не за свое здоровье, а за жизнь чужого человека. Ее стволовые клетки должны помочь пациенту с заболеванием костного мозга. К этому девушка шла два года, с тех пор, как вместе с другими участницами конкурса «Мисс Екатеринбург» сдала кровь. Ей предложили записаться в регистр неродственных доноров. Всего 400 миллилитров, обогащенных стволовыми клетками, могут излечить различные болезни — опухоли, иммунные и врожденные недуги. Причем, извлекать сам костный мозг не обязательно. Спасение у доноров в крови. Чтобы прижиться в организме пациента, клеткам нужно всего лишь две недели. И если раньше помогать таким больным могли лишь близкие родственники, то сейчас это может сделать и чужой человек — генетический близнец. Только вот найти его сложнее, чем иголку в стоге сена. По статистике, совпадает лишь одна хромосома на миллион. Чтобы дать людям хотя бы такой шанс на спасение, неродственных доноров на Урале уже четыре года заносят в специальный регистр. Но желающих спасти чужую жизнь ничтожно мало — 240 вместо необходимых десяти тысяч.