Гастроли – огонь! Шоу слонов застряло в Екатеринбурге из-за пожара

Сгорела фура, на которой животных должны были везти в другие города

По словам очевидцев, прицеп, припаркованный в паре метров от здания цирка, вспыхнул в полночь. Прохожие не верили своим глазам и поначалу даже перепутали огонь с цирковым шоу. Но все оказалось гораздо хуже. Полыхала фура, в которой должны были ехать дальше шестеро лошадей и пони. Артисты цирка уверены, прицеп подожгли специально. За несколько минут до ЧП очевидцы видели у фуры двух парней. Но кто хотел насолить труппе, ни артисты, ни сотрудники цирка даже предположить не могут. Сейчас это выясняет полиция. В МЧС же пока не спешат с выводами. Версия неосторожного обращения с огнем тоже рассматривается.

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