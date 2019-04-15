Два с половиной месяца без лифта. Жители дома на Уралмаше не могут решиться на ремонт подъемника

Хотя цена вопроса — всего 45 тысяч рублей — для многоквартирного дома подъемная

Замена троса в лифтовой шахте — это работы из разряда капитального ремонта, поясняют управленцы. Деньги на счету дома есть. Но без разрешения собственников коммунальщики взять их не могут. Для этого и проводится общее собрание, на котором статья расходов должна набрать 2/3 голосов.

Также в разделе Городской дозор

Головная боль коммунальщика: в Екатеринбурге избит директор управляющей компании
15.03.2019
Головная боль коммунальщика: в Екатеринбурге избит директор управляющей компании
Лифт наш: соседи по лестничной площадке захватили общий подъемник
25.02.2019
Лифт наш: соседи по лестничной площадке захватили общий подъемник
Квартиру дома на Даниловской после капремонта захватила плесень
07.02.2019
Квартиру дома на Даниловской после капремонта захватила плесень
Мусорная реформа провалилась. По крайней мере, в одном из дворов на Уралмаше
20.03.2019
Мусорная реформа провалилась. По крайней мере, в одном из дворов на Уралмаше
понедельник 15 Апреля 2019
Два с половиной месяца без лифта. Жители дома на Уралмаше не могут решиться на ремонт подъемника