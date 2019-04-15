Замена троса в лифтовой шахте — это работы из разряда капитального ремонта, поясняют управленцы. Деньги на счету дома есть. Но без разрешения собственников коммунальщики взять их не могут. Для этого и проводится общее собрание, на котором статья расходов должна набрать 2/3 голосов.
Два с половиной месяца без лифта. Жители дома на Уралмаше не могут решиться на ремонт подъемника
Хотя цена вопроса — всего 45 тысяч рублей — для многоквартирного дома подъемная
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понедельник 15 Апреля 2019
Два с половиной месяца без лифта. Жители дома на Уралмаше не могут решиться на ремонт подъемника