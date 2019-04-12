Жертвы рекламы. Десятки покупателей машин попались на уловку продавцов

На сайте компании им предлагали одни выгодные условия, а в автосалоне — совершенно другие

Клиенты автосалона купились на заманчивые предложения в интернете. Но только при покупке машины выяснилось, что не вся информация в рекламе соответствует действительности. За машиной, которую можно купить гораздо дешевле, чем других салонах, люди приезжали со всей области. Стоимость возросла из-за подскочившей ставки по кредиту. Договаривались на 9,7 процента, а по факту получилось почти 16. Эта цифра вдруг перекочевала из приложения по штрафным санкциям на первый лист кредитного договора. В автосалоне говорят, что клиент обращается не по адресу. Претензии ему следует предъявлять банку. Ситуация требует вмешательства правоохранительных органов, говорят юристы. В полицию уже направлены заявления о возбуждении уголовного дела. Сейчас пострадавшие готовят иски с требованием изменить условия договора.

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