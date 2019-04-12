В уральскую сокровищницу — Малышевский рудник — впервые пустили посторонних

Мариинский прииск — это самое крупное изумрудно-бериллиевое месторождение в Евразии. Не каждый ювелир отличит уральские фенакиты от бриллианта, местные александриты на мировом рынке по прозрачности не имеют себе равных. Малышевские изумруды высоко ценятся не только в России, но и по всему миру. В разные годы здесь находили бериллы весом в 300 грамм, килограмм и даже полтора. Но и крошечные самородки важно не проглядеть, ведь большую роль играет чистота минерала.