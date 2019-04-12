Тише едешь — богаче будешь. Штрафы за превышение скорости хотят увеличить в 6 раз

Вскоре излишняя торопливость может больно ударить водителя по кошельку. Федеральная автоинспекция предложила увеличить штраф за лихачество. Вместо минимальных пятисот рублей за превышение скоростного режима придется заплатить три тысячи. Кроме того, ГАИ предлагает лишить гонщиков-рецидивистов скидки при быстрой оплате штрафа. По словам инспекторов, это должно притормозить лихачей. Только правозащитники уверяют, даже при выросших штрафах нарушать водители будут. Особенно на загородных трассах, где можно и погонять.