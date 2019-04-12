Поехали! Екатеринбуржцы с размахом отметили годовщину первого полёта человека в Космос

В городе запускали ракеты, встречались с настоящими космонавтами и раскрывали тайны об инопланетянах

Ракеты — то немногое, что напоминает о космической дате. Во всем остальном: танцах в стиле инопланетян, сдаче норм ГТО и стрельбе из винтовки — связь с космосом еще нужно поискать. Тем не менее, у праздника в городе космические масштабы. Космос на Главпочтамте — это штемпель с изображением Юрия Гагарина. Его ставили на каждом письме и всем желающим. Интерес к космосу у россиян растет. Как показывает статистика, за год на портале объявлений россияне совершили почти 200 сделок по продаже осколков метеорита.

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