Пеший рейд. Прежде чем укладывать новые дороги в Екатеринбурге, чиновники проверяют старые

Если дефекты проявились меньше, чем через четыре года после завершения ремонта, подрядчик должен перезакатать участок за свой счет. Правда, неудобств для автомобилистов из-за нерадивых специалистов станет еще больше — работа над ошибками добавится к новым дорожным ремонтам. Всего в прошлом году было обновлено 44 участка.