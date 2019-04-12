Пеший рейд. Прежде чем укладывать новые дороги в Екатеринбурге, чиновники проверяют старые

Если дефекты проявились меньше, чем через четыре года после завершения ремонта, подрядчик должен перезакатать участок за свой счет. Правда, неудобств для автомобилистов из-за нерадивых специалистов станет еще больше — работа над ошибками добавится к новым дорожным ремонтам. Всего в прошлом году было обновлено 44 участка.
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