Пеший рейд. Прежде чем укладывать новые дороги в Екатеринбурге, чиновники проверяют старые

Прошлогодний асфальт изучают на наличие ям, выбоин, колей и других дефектов

Если дефекты проявились меньше, чем через четыре года после завершения ремонта, подрядчик должен перезакатать участок за свой счет. Правда, неудобств для автомобилистов из-за нерадивых специалистов станет еще больше — работа над ошибками добавится к новым дорожным ремонтам. Всего в прошлом году было обновлено 44 участка.

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