Печальное известие: в Свердловской области скончался известный меценат Владислав Тетюхин

После выхода на пенсию титановый король вложил все свое состояние — а это почти четыре миллиарда рублей — в строительство уникальной клиники. На его деньги в Тагиле был построен центр, где вставали на ноги пациенты с больными суставами. Грамотный менеджер Владислав Тетюхин в 90-е сумел вывести умирающее ВСМПО — Ависма в мировые лидеры титанового производства. Он лично объездил полмира и сумел заключить контракты с крупными компаниями, в том числе с Боингом. О том, что с помощью титана можно не только летать, но и ставить людей на ноги, Тетюхин начал задумываться давно. В 2012 пустил все деньги, вырученные с продажи акций предприятия в большую стройку. Так в Нижнем Тагиле появился Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, не уступающий лучшим европейским клиникам, и Владислав Тетюхин до последнего боролся за федеральные квоты для созданного им центра.