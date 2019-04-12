Не спортсмены, а золото! В Екатеринбурге чествовали свердловчан, отличившихся на Универсиаде в Красноярске

Уральцы завоевали для сборной 11 медалей разного достоинства

На пары Таня теперь ходит и в выходные. Ей пришлось забить на учебу ради забитых голов. Студентка Уральского федерального — серебряный призер прошедшей Универсиады. В финале хоккеистки с мячом сражались с командой из Швеции. До победы не хватило совсем немного. Впрочем, на девушек никто не в обиде. Зимняя Универсиада собрала сильнейших студентов-спортсменов со всего мира. Несмотря на соперничество, из Красноярска свердловчане приехали не с пустыми руками. В их копилке три бронзовых и восемь золотых и серебряных медалей. Причем, хоккеисты с мячом буквально вошли в историю. Этот вид спорта впервые стал официальной дисциплиной Универсиады, и россияне первыми взошли на высший пьедестал. И хотя всемирные университетские игры закончились, Урал продолжает борьбу. Екатеринбург стал претендентом на проведение летней Универсиады-2023. Для города победа заявки станет символичной — ведь состязание пройдет в год трехсотлетия уральской столицы.

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