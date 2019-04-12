Не ЭКСПО единым. Екатеринбург борется за право провести Универсиаду-2023

В июне в Екатеринбург приедет комиссия Международной федерации студенческого спорта

О том, чем регион готов удивить зарубежных инспекторов губернатор Евгений Куйвашев рассказал в Лозанне на встрече с руководством федерации. Проверять потенциал города и его возможность принять у себя универсиаду, специальная комиссия будет с 10 по 12 июня, и уже спустя месяц будет принято решение, где пройдет Универсиада — 2023. Екатеринбург предлагает разыграть на соревнованиях 244 комплекта медалей в 17 видах спорта и включить в заявку еще две дополнительные дисциплины: бокс и самбо. К большому спортивному событию в городе планируют построить Ледовую арену, Центр художественной гимнастики, Дворец самбо, Теннисный центр, Дворец водных видов спорта и спортивную деревню универсиады.

Также в разделе Общество

Драка в ТЦ: в рукопашную сошлись охранники предприятия и директор магазина
07.02.2019
Драка в ТЦ: в рукопашную сошлись охранники предприятия и директор магазина
Малыш, пострадавший в аварии на Фурманова, вышел из комы
29.11.2018
Малыш, пострадавший в аварии на Фурманова, вышел из комы
Зацепиться за смерть! Под колесами трамвая едва не погиб подросток-зацепер
24.09.2018
Зацепиться за смерть! Под колесами трамвая едва не погиб подросток-зацепер
Школьница стала заложницей рейсового автобуса
21.11.2018
Школьница стала заложницей рейсового автобуса
Вчера
Не ЭКСПО единым. Екатеринбург борется за право провести Универсиаду-2023