Не ЭКСПО единым. Екатеринбург борется за право провести Универсиаду-2023

О том, чем регион готов удивить зарубежных инспекторов губернатор Евгений Куйвашев рассказал в Лозанне на встрече с руководством федерации. Проверять потенциал города и его возможность принять у себя универсиаду, специальная комиссия будет с 10 по 12 июня, и уже спустя месяц будет принято решение, где пройдет Универсиада — 2023. Екатеринбург предлагает разыграть на соревнованиях 244 комплекта медалей в 17 видах спорта и включить в заявку еще две дополнительные дисциплины: бокс и самбо. К большому спортивному событию в городе планируют построить Ледовую арену, Центр художественной гимнастики, Дворец самбо, Теннисный центр, Дворец водных видов спорта и спортивную деревню универсиады.