Екатеринбург поумнеет: столица Урала станет пилотной площадкой федерального проекта "Умный город"

Минстрой России уже одобрил заявку Екатеринбурга и вскоре подпишет соглашение о реализации проекта

Перемены горожане заметят чуть позже. Передовые технологии начнут внедрять в системы мониторинга окружающей среды, управления транспортом и коммунальным хозяйством. Причем еще до подачи заявки Екатеринбург успел разработать «дорожную карту» по комплексной цифровизации городского хозяйства, и сейчас это поможет городу быстрее реализовать проект. Создавать цифровую инфраструктуру будут в том числе и на федеральные деньги. По итогам работы в Екатеринбурге выпустят методичку с рекомендациями для других городов

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пятница 12 Апреля 2019
Екатеринбург поумнеет: столица Урала станет пилотной площадкой федерального проекта "Умный город"