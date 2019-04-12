Екатеринбург поумнеет: столица Урала станет пилотной площадкой федерального проекта "Умный город"

Перемены горожане заметят чуть позже. Передовые технологии начнут внедрять в системы мониторинга окружающей среды, управления транспортом и коммунальным хозяйством. Причем еще до подачи заявки Екатеринбург успел разработать «дорожную карту» по комплексной цифровизации городского хозяйства, и сейчас это поможет городу быстрее реализовать проект. Создавать цифровую инфраструктуру будут в том числе и на федеральные деньги. По итогам работы в Екатеринбурге выпустят методичку с рекомендациями для других городов