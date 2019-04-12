Перемены горожане заметят чуть позже. Передовые технологии начнут внедрять в системы мониторинга окружающей среды, управления транспортом и коммунальным хозяйством. Причем еще до подачи заявки Екатеринбург успел разработать «дорожную карту» по комплексной цифровизации городского хозяйства, и сейчас это поможет городу быстрее реализовать проект. Создавать цифровую инфраструктуру будут в том числе и на федеральные деньги. По итогам работы в Екатеринбурге выпустят методичку с рекомендациями для других городов
Екатеринбург поумнеет: столица Урала станет пилотной площадкой федерального проекта "Умный город"
Минстрой России уже одобрил заявку Екатеринбурга и вскоре подпишет соглашение о реализации проекта
Также в разделе Город
пятница 12 Апреля 2019
Екатеринбург поумнеет: столица Урала станет пилотной площадкой федерального проекта "Умный город"