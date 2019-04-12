Ехал, ехал — и приуныл: в Екатеринбурге перевернулась грузовик

Видеорегистратор в одной из машин зафиксировал момент, как большегруз на скорости теряет управление и опрокидывается на бок. ЧП произошло на перекрестке Московской-Объездной. Машина перегородила движение, и машины с трудом могли ее объехать. Как сообщили в ГИБДД Екатеринбурга, водитель не справился с управлением. После ДТП его доставили для осмотра в больницу. А чтобы поставить на ноги фуру, пришлось ждать трактор. Большим ковшом водитель спецтехники помог поднять упавшую машину, правда, при этом трактор сам чуть не завалился.