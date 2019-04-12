Дорогие мои старики. У супругов-труженников тыла обманом выманили полтора миллиона рублей

Где у них деньги лежат, пенсионеры беспрекословно показали двум молоденьким девушкам. Достать из шкафа крупную сумму, которую пожилые люди копили всю жизни, их попросили под предлогом обмена. Сначала, рассказывает Зинаида Павловна, ей звонила женщина, представившаяся сотрудницей пенсионного фонда. Она пыталась убедить бабушку, что 5- и 2-тысячные купюры, а также доллары устарели и их срочно необходимо поменять. Пока хозяйка дома с одной незваной гостьей заполняла документы, вторая отвела супруга к деньгам. Теперь мошенниц разыскивает полиция. Они попали в объектив камер наблюдения.