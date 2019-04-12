Дорогие мои старики. У супругов-труженников тыла обманом выманили полтора миллиона рублей

Мошенники заявили, что старые купюры выводят из оборота и их следует обменять на новые

Где у них деньги лежат, пенсионеры беспрекословно показали двум молоденьким девушкам. Достать из шкафа крупную сумму, которую пожилые люди копили всю жизни, их попросили под предлогом обмена. Сначала, рассказывает Зинаида Павловна, ей звонила женщина, представившаяся сотрудницей пенсионного фонда. Она пыталась убедить бабушку, что 5- и 2-тысячные купюры, а также доллары устарели и их срочно необходимо поменять. Пока хозяйка дома с одной незваной гостьей заполняла документы, вторая отвела супруга к деньгам. Теперь мошенниц разыскивает полиция. Они попали в объектив камер наблюдения.

Смотрите также

Домашний арест или СИЗО? Суд рассмотрел апелляцию водителя, сбившего трех человек
23.11.2018
Домашний арест или СИЗО? Суд рассмотрел апелляцию водителя, сбившего трех человек
Драка в ТЦ: в рукопашную сошлись охранники предприятия и директор магазина
07.02.2019
Драка в ТЦ: в рукопашную сошлись охранники предприятия и директор магазина
Орудует банда пироманов: в садах у поселка Рудный сгорело несколько домов
05.12.2018
Орудует банда пироманов: в садах у поселка Рудный сгорело несколько домов
Малыш, пострадавший в аварии на Фурманова, вышел из комы
29.11.2018
Малыш, пострадавший в аварии на Фурманова, вышел из комы
Вчера
Дорогие мои старики. У супругов-труженников тыла обманом выманили полтора миллиона рублей