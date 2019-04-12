Долой частную собственность. Правозащитники вступились за автомобилистов, которым не хватает парковок

Оказалось, что многие места незаконно занимают предприниматели

Рестораны и магазины устанавливают свои знаки и ограничивают доступ всем, кто не является их клиентами. Этим, например, грешит ресторан на Титова. Стоянка обычно зарезервирована для посетителей с самого утра и пустует практически до обеда. Автомобилисты — не клиенты заведения вынуждены парковаться вторым рядом, что является нарушением ПДД. Проезжая часть сужается, создаются пробки. Заведение распоряжаться парковочными местами вправе только на своем участке. А эта парковка на муниципальной земле. Поэтому общественники обязали рестораторов убрать ограждения и вызвали наряд ДПС для привлечения нарушителей к ответственности.

Также в разделе Дороги

Когда полностью закончится реконструкция Макаровского моста
31.08.2018
Когда полностью закончится реконструкция Макаровского моста
Отказались от кольца: в Академический начали прокладывать новую дорогу
31.10.2018
Отказались от кольца: в Академический начали прокладывать новую дорогу
Жители Вторчермета готовят письмо губернатору с просьбой вернуть 024 автобус
07.02.2019
Жители Вторчермета готовят письмо губернатору с просьбой вернуть 024 автобус
Академический избавится от пробок на въезде
24.05.2018
Академический избавится от пробок на въезде
пятница 12 Апреля 2019
Долой частную собственность. Правозащитники вступились за автомобилистов, которым не хватает парковок