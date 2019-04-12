Долой частную собственность. Правозащитники вступились за автомобилистов, которым не хватает парковок

Рестораны и магазины устанавливают свои знаки и ограничивают доступ всем, кто не является их клиентами. Этим, например, грешит ресторан на Титова. Стоянка обычно зарезервирована для посетителей с самого утра и пустует практически до обеда. Автомобилисты — не клиенты заведения вынуждены парковаться вторым рядом, что является нарушением ПДД. Проезжая часть сужается, создаются пробки. Заведение распоряжаться парковочными местами вправе только на своем участке. А эта парковка на муниципальной земле. Поэтому общественники обязали рестораторов убрать ограждения и вызвали наряд ДПС для привлечения нарушителей к ответственности.