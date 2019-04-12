Больше тонны яблок и центнер шампиньонов погибли под колесами трактора

Их раздавили без всякой жалости по распоряжению надзорных органов

Грибы и фрукты провинились тем, что приехали в регион без документов. Выявили плодовых нелегалов во время рейда на овощной базе. Выяснилось, что у яблок, груш и шампиньонов не просто нет документов, а им вообще, в соответствии с указом президента, запрещено находиться на территории России. Как и требует законодательство, все ящики с нелегальными фруктами и грибами — а это почти 1,5 тонны — изъяли из оборота и направили на полигон бытовых отходов. Там машинист трактора, не моргнув глазом, сравнял еду с землей.

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Больше тонны яблок и центнер шампиньонов погибли под колесами трактора