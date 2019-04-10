Сотрудники ГИБДД лишили мужчину прав, которых у него никогда не было

С этим казусом житель Березовского столкнулся при попытке получить водительское удостоверение

Он отучился в автошколе и готовился к экзамену в ГИБДД, но его не допустили к сдаче, заявив, что права ему уже выдавали, а он их лишился. Выяснилось, что в 2012 году Андрея Мурашова в Шале остановили сотрудники ДПС – он был пьян и вел автомобиль, не имея прав. На него составили протокол и отпустили. Спустя 5 лет Андрей решил, наконец, получить водительское удовольствие. Но в базе ГИБДД он уже числится правообладателем. Выдать документ повторно ему не имеют права. Забавно, что в качестве номера

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