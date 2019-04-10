Пушкин, Толстой или Горький? "Тотальный диктант" в этом году желающие будут писать по классикам

Почти все места на 27 площадках-участницах уже заняты. Всего диктант готовятся написать порядка 3 тысяч человек. Причем на одной из площадок грамотеям даже разрешат шуметь, потому что писать они будут с помощью техники Брайля. Автором текста к тотальному диктанту в этот раз стал писатель Павел Басинский. Он специально создал несколько новелл о русских классиках: Пушкине, Толстом и Горьком. Какая новелла выпадет екатеринбуржцам, станет известно только в субботу. Если все открытые площадки будут заняты, писать диктант можно будет и онлайн. Кроме того, в этом году впервые присоединиться к диктанту смогут не только носители языка, но иностранцы, которые изучают русский язык. Поблажек при этом никому не обещают.