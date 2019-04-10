Последняя великая опера 20 века: в Екатеринбурге готовятся к всероссийской премьере постановки "Три сестры".

Одна постановка и два оркестра, но ни один не аккомпанирует солистам. Так ставят оперу композитора Петера Этвёша по мотивам Чехова «Три сестры». Здесь всё абстрактно, многослойно и неоднозначно, как любит делать американский режиссер Кристофер Олден. Три сестры у него – девушки трёх эпох. Старшая – Ольга – современная бизнес-вумен. Мария – обеспеченная, но страдающая домохозяйка. Ирина же – самая наивная и нежная — из чеховской эпохи. В их ролях впервые будут женщины. Оригинал Петер Этвёш писал для контр-теноров, то есть для мужчин. Но режиссёру важно показать женскую силу. Три сестры – образ женщин, ищущих место в мужском мире и поддерживающих друг друга. Феминистический настрой оценили не все артистки. «Три сестры» покажут в оперном 16 мая, где дирижировать будет сам композитор — Петер Этвёш.