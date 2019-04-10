На автомате. Екатеринбург сделают умным городом

Коммунальщикам теперь уборка — до фонаря. На инновационной осветительной опоре разработчики разместили целый наблюдательный пункт. Чистоту дороги проверяет специальная видеокамера, а воздуха — портативная метеостанция. Уникальную систему интеллектуального наблюдения представили на выставке «Умный город». Она объединит все службы — от полиции до управляющих компаний — и будет следить за порядком в режиме онлайн. До будущего рукой подать, обещают разработчики. Набираться ума Екатеринбург начнет уже в следующем году.