Курс благоустройства: специалисты учатся правильно мыть асфальт и стены

Мощной струей водяная метла может отмыть с асфальта и стен застаревшую грязь и граффити. Но мусор и камни при такой уборке летят в разные стороны. Поэтому рабочие будут мыть город в специальных касках, когда на улицах будет мало прохожих. К новой технике у городских властей два основных требования: чтобы она была максимально маневренной и экономичной — с минимальным расходом воды. В каждый район планируют закупить по два новых агрегата.