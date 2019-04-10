Курс благоустройства: специалисты учатся правильно мыть асфальт и стены

Скоро районы получат аппараты сверхвысокого давления, которые своим напором могут смести с земли не только мусор

Мощной струей водяная метла может отмыть с асфальта и стен застаревшую грязь и граффити. Но мусор и камни при такой уборке летят в разные стороны. Поэтому рабочие будут мыть город в специальных касках, когда на улицах будет мало прохожих. К новой технике у городских властей два основных требования: чтобы она была максимально маневренной и экономичной — с минимальным расходом воды. В каждый район планируют закупить по два новых агрегата.

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Курс благоустройства: специалисты учатся правильно мыть асфальт и стены