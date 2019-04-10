Когда весна не в радость. Горожане расхлебыватют последствия потепления

Весну хлам, как видно, встретил неплохо: обломки от ящиков, пластиковые бутылки и коробки разбросаны повсюду, и никто убирать их не торопится. Местные жители пытаются найти хотя бы источник мусора. Во дворе было подумали, что мусор выбрасывает соседний магазин, но правда оказалась страшнее. Раньше здесь действительно стояли контейнеры торговой точки, куда бросали мусор все прохожие. Теперь баки переставили. Однако привычка — вторая натура — и прохожие продолжают бросать мусор теперь уже к магазину.