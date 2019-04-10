Академический район вздрогнул! В многоэтажке на Мехренцева прогремел взрыв

Сначала в квартире на 15 этаже прогремел взрыв. На съемках камеры наблюдения видно, как вниз полетели стекла, рамы и… кот. Питомец погиб. Его хозяев – супружескую пару – чудом удалось спасти. Их госпитализировали с серьезными ожогами. По одной из версий, хозяева могли гнать самогон. В туалете был обнаружен аппарат. Однако точную причину ЧП установят после проверки.