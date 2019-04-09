Жизнь после аварии: пострадавшие в ДТП на Фурманова приходят в себя после катастрофы

Тем временем, мужчине, сбившему троих пешеходов, продлили арест

В суде Владимир Пузырев как всегда немногословен. Водителя, сбившего троих пешеходов на Фурманова, сюда доставили из СИЗО, где он находится уже 5 месяцев. Но следователи считают, этого мало, чтобы разобраться во всех деталях жуткой аварии. Водитель, стоявший в пробке на светофоре, внезапно ударил по газам, вырулил на тротуар и на скорости 100 км в час стал одного за другим сбивать прохожих: сначала мужчину, потом молодую маму с 2-х летним сыном. То, что ребенок выжил после наезда — настоящее чудо, говорят врачи. Мальчику удалили часть мозга, и теперь ему предстоит долгая реабилитация.

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Жизнь после аварии: пострадавшие в ДТП на Фурманова приходят в себя после катастрофы