Женщину, дважды переехавшую людей в Белоярском, взяли под стражу

Следствие предполагает, что Марина М. хотела избавиться от свидетелей своего пьяного ДТП. В ночь с пятницы на субботу четверо молодых людей — две 17-летние девушки и два парня 19 лет — шли по обочине дороги. На них были световозвращающие элементы. Около половины первого ночи их сбил Nissan. Судя по видео с камер наблюдения, женщина-водитель выехала на встречку. После удара одна из пострадавших не смогла подняться. Через 6 минут дама на Ниссане вернулась на место происшествия и проехала по девушке еще раз. Как выяснилась, женщина была знакома с мамой одной из пострадавших. Медосвидетельствование показало, что водитель была изрядно пьяна. Услышав меру пресечения, она разревелась в зале суда. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.