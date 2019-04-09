Действовать патрульным пришлось быстро. Полицейские поднялись на чердак, один из них сразу направился к девочке и предложил ей спуститься и пойти домой. Школьница не отвечала и все время плакала. Только через некоторое время удалось выяснить, что девочка сильно расстроена из-за конфликта, причиной которого могли стать плохие оценки. Полицейский постарался успокоить школьницу и помог ей спуститься вниз с опасного бортика. Школьницу сразу же отвезли в подразделение по делам несовершеннолетних, куда вызвали и ее родителей. Семья оказалась благополучной, на учете до этого никто не состоял. По факту происшествия идет проверка. Между тем, психологи советуют больше внимания уделять подросткам. Особенно сейчас, накануне серьезных экзаменов.
Спасли от неверного шага: полицейские сняли с крыши многоэтажки 11-летнюю школьницу
Девочка стояла на самом краю и плакала
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вторник 09 Апреля 2019
Спасли от неверного шага: полицейские сняли с крыши многоэтажки 11-летнюю школьницу