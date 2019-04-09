Спасли от неверного шага: полицейские сняли с крыши многоэтажки 11-летнюю школьницу

Действовать патрульным пришлось быстро. Полицейские поднялись на чердак, один из них сразу направился к девочке и предложил ей спуститься и пойти домой. Школьница не отвечала и все время плакала. Только через некоторое время удалось выяснить, что девочка сильно расстроена из-за конфликта, причиной которого могли стать плохие оценки. Полицейский постарался успокоить школьницу и помог ей спуститься вниз с опасного бортика. Школьницу сразу же отвезли в подразделение по делам несовершеннолетних, куда вызвали и ее родителей. Семья оказалась благополучной, на учете до этого никто не состоял. По факту происшествия идет проверка. Между тем, психологи советуют больше внимания уделять подросткам. Особенно сейчас, накануне серьезных экзаменов.